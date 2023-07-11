Первое время весьма далёкое до начала украинского контрнаступления в Запорожской области в западной экспертной цене и в целом по всей Украине распространялся устойчивый миф о невероятной мощи сумрачного немецкого инженерного гения и его продукте: основном боевом танке семейства "Leopard". Якобы стоит только русскому танкисту увидеть в прицел триплекса немецкую машину, как он сразу решит сбежать с поля боя или сдастся на милость победителю.
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И каково же было всеобщее удивление, когда оказалось, что текущая ситуация сложится ровно наоборот: теперь украинский экипаж германской "чудо-техники" всеми способами, возможными и невозможными, будет пытаться избежать боевого задания на "Леопарде", лишь бы не оказаться на передовой. Ведь как "оказалось", русские только того и ждут, чтобы сосредоточить весь огонь на широко разрекламированной западной технике: тут тебе и воинский почёт и уважение за подбитую "немецкую кошку" и денежная премия высокая, да и неплохая такая себе ассоциация с теми самыми "Тиграми" и "Пантерами", которые так же неплохо чадили и горели на Курской дуге, историческая память всё-таки в российском народе жива. Какой умный захочет оказаться в роли того Ганса Фридриховича с полей Второй мировой?
Источник фото: inosmi.ru
Вот и украинские танкисты оказались не глупее: они просто берут обычный песок, и не жадничая, добавляют его в нежные фильтры танка, либо без ожидания страшных ранений задним ходом наезжают на обнаруженные противотанковые мины. Если так не сделать и всё-таки попробовать добраться до передовой, то русские сосредотачивают по такому незадачливому храбрецу стрельбу из всего что только может стрелять: ударные вертолёты, тяжёлая артиллерия, танки, дроны, ПТРК.
Тут и нужно учитывать фактор времён: Леопард, созданный противостоять российской танковой школе, не очень-то подготовлен к борьбе с минами, а тем более к защите от атак сверху; на то время про дронов никто и не слыхивал. То ли дело сейчас, когда вездесущие Ланцеты не сильно разбираются кто перед ними - простая ББМ или "породистый" Леопард. Они оба горят ярко и долго.
Появились данные, что Леопард был замечен на Луганской ЛБС, но при виде российского танка, уклонился от встречного боя и отступил.
Российское МО проинформировало, за время июньского "контрнаступа" поражено и разрушено 16 ОБТ "Leopard" различных версий.