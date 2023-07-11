Никто не хочет быть магнитом для русского снаряда или ракеты

Первое время весьма далёкое до начала украинского контрнаступления в Запорожской области в западной экспертной цене и в целом по всей Украине распространялся устойчивый миф о невероятной мощи сумрачного немецкого инженерного гения и его продукте: основном боевом танке семейства "Leopard". Якобы стоит только русскому танкисту увидеть в прицел триплекса немецкую машину, как он сразу решит сбежать с поля боя или сдастся на милость победителю.

реклама

И каково же было всеобщее удивление, когда оказалось, что текущая ситуация сложится ровно наоборот: теперь украинский экипаж германской "чудо-техники" всеми способами, возможными и невозможными, будет пытаться избежать боевого задания на "Леопарде", лишь бы не оказаться на передовой. Ведь как "оказалось", русские только того и ждут, чтобы сосредоточить весь огонь на широко разрекламированной западной технике: тут тебе и воинский почёт и уважение за подбитую "немецкую кошку" и денежная премия высокая, да и неплохая такая себе ассоциация с теми самыми "Тиграми" и "Пантерами", которые так же неплохо чадили и горели на Курской дуге, историческая память всё-таки в российском народе жива. Какой умный захочет оказаться в роли того Ганса Фридриховича с полей Второй мировой?









Источ ник фото: inosmi.ru





Вот и украинские танкисты оказались не глупее: они просто берут обычный песок, и не жадничая, добавляют его в нежные фильтры танка, либо без ожидания страшных ранений задним ходом наезжают на обнаруженные противотанковые мины. Если так не сделать и всё-таки попробовать добраться до передовой, то русские сосредотачивают по такому незадачливому храбрецу стрельбу из всего что только может стрелять: ударные вертолёты, тяжёлая артиллерия, танки, дроны, ПТРК.

Тут и нужно учитывать фактор времён: Леопард, созданный противостоять российской танковой школе, не очень-то подготовлен к борьбе с минами, а тем более к защите от атак сверху; на то время про дронов никто и не слыхивал. То ли дело сейчас, когда вездесущие Ланцеты не сильно разбираются кто перед ними - простая ББМ или "породистый" Леопард. Они оба горят ярко и долго.

Появились данные, что Леопард был замечен на Луганской ЛБС, но при виде российского танка, уклонился от встречного боя и отступил.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Российское МО проинформировало, за время июньского "контрнаступа" поражено и разрушено 16 ОБТ "Leopard" различных версий.