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Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
В США заявили, что украинские танкисты пока не готовы к такой сложной технике, поэтому лучше дать им больше немецких танков
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Прежде всего нужно понимать, что в США, как и в любой другой стране, нет единого мнения относительно того, когда завершится конфликт В Украине. При этом десятки военных аналитиков высказывают собственные позиции, каждая из которых имеет некоторые отличия по учёту техники и возможностей обеих армий. К примеру, уважаемый военный эксперт Портсмутского университета Фрэнк Ледвидж уверяет, что поставки танков и других типов вооружения приведут к тому, что уже в 2023 году Украина получит преимущество на фронте, тогда как российская армия будет только слабеть. Сложно сказать, на каких данных основаны подобные оценки, но ситуация такова, что США сделают всё возможное для увеличения военного потенциала Киева, а в последнее время даже в Пентагоне заговорили о необходимости поставить танки собственного производства. Поступают противоречивые сведения, ну а несколько дней назад заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх совершенно неожиданно отметила, что рассматривается вопрос отправки самой прокачанной версии Abrams M1A2 второго поколения. Это прямо противоречит ранее озвученным заявлениям представителей Пентагона, ну что случится на самом деле предугадать крайне сложно.

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Как оказалось, военные аналитики в США сомневаются не только в сроках, но и в целесообразности отправки собственных танков. Называется несколько причин, делающих продвинутые Abrams M1A2 бесполезными для ВСУ. Отмечается, что долгое время существовал количественный и качественный фактор. Так, во врем Второй мировой было выпущено больше 49 тысяч Шерманов, тогда как Германия смогла создать всего 1347 Тигров. Американская машина была достаточно хороша, а в результате количественный фактор оказался важным преимуществом. Сегодня Запад не может поставить Киеву тысячи танков, но сделает всё возможное для того, чтобы техника оказалась как можно более эффективной. И вот здесь и начинаются трудности, ведь любой актуальный танк НАТО – это прежде всего сложный электронный механизм, позволяющий получить преимущество на поле боя только в том случае, если экипаж подготовлен. Ну а сложности с обучением украинских бойцов и невозможность сократить сроки подготовки могут привести к тому, что танки не смогут работать на максимуме своих возможностей. Проще говоря, неопытные украинские танкисты не раскроют потенциал Abrams M1A2.

Не стоит забывать, что у США ограниченное количество танков, а взять их быстро негде. Также приходится учитывать, что все машины придётся доставлять из-за океана, а это сложная логистическая задача, решить которую непросто. Нужно пройти тысячи километров до линии фронта, позаботится о доставке боеприпасов, а также подготовке квалифицированной ремонтной бригады. Как мы уже писали выше, Abrams M1A2 – это высокотехнологичная машина, начинённая электроникой, поэтому танкист должен быть технически подкован, а сопровождающие специалисты обладать глубокими инженерными познаниями. По мнению военного аналитика Николаса Драммонда из Англии, сегодня навыки экипажа намного важнее тех или иных характеристик танков, поскольку все машины высокотехнологичные, тогда как человеческие ошибки способны свести все преимущества на нет. На самом деле это не все причины, которые стоят на пути появления американских Abrams M1A2, в связи с чем эксперты, мнение которых приводится в CNN, уверены в том, что куда важнее увеличить поставки Leopard 2. 

Leopard 2

Оказывается, Европа ближе к Украине, поэтому логистика окажется не такой сложной, как с американской техникой. Также Германия и союзники уже обучили десятки танкистов, тогда как всего небольшое количество украинских солдат только начало знакомиться с американской техникой. Ну и Leopard 2 есть у целого ряда стран, поэтому этим ребятам проще наладить поставки, тогда как у США имеются определённые обязательства перед партнёрами. В итоге аналитики делают вывод, что поставки Abrams M1A2 не приведут к получению Украиной преимущества на фронте, а значит сегодня говорить об этом преждевременно. При том там не отвергают перспективы отправки танков, но предлагают решать проблемы постепенно. Высказывается мнение, что военные советники НАТО и вовсе придут к решению не использовать английские и американские машины, сосредоточившись только на немецкой технике. Это упрощает логистику, сокращает сроки обучения и в целом позволяет задействовать машины на фронте как можно быстрее. 

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Отметим, что все эти приготовления требуются украинской армии для проведения масштабного контрнаступления. По мнению бывшего главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, активизацию действий стоит ожидать к концу мая, либо в начале июня. Дэвид Петреус предполагает, что основной удар будет произведён в районе Мелитополя, а главная задача состоит в попытке перерезать сухопутный коридор в Крым. 

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#сво #военные технологии #танки
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