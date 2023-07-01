Рабочее название проекта - Project Rene.

Один из разработчиков серии игр The Sims, студия Maxis, раскрыла особенности грядущей пятой части «симсов». Пока что проект носит название Project Rene.

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Новые персонажи будут вести себя реалистичнее и получат новые образцы поведения, максимально приближенные к настоящим. У персонажей появятся новые позы. Разработчики отдельно отметили большое разнообразие настроек внешности, в особенности, причесок и цвета волос.

В The Sims 5 более важную роль будет занимать освещение. Теперь можно будет настраивать его еще тщательнее, чем сейчас. Локации и в целом принципы мира симов поменяются – кажется, разработчики намекают на возвращение открытого мира и стирание границ между игровыми местами.

Разработчики отдельно указали, что одной из задач авторов игры является удаление так называемого «визуального шума» и упрощение интерфейса игры, чтобы основная сосредоточенность и внимание приходились на жизнь и мысли симов.

Electronic Arts объявила о выходе пятой части The Sims осенью 2022 года. Игру представили как пространство для творчества. Скорее всего, игра будет выпущена на всех устройствах.

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