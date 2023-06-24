Оказывается, мы живем среди ботов.

Боты могут быть созданы для различных целей, например, для автоматизации процессов, улучшения пользовательского опыта или продвижения бренда. Они также могут использоваться для мошенничества и нарушения правил использования интернета.

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Существует множество типов ботов, включая голосовых помощников, чат-ботов, автоматических продавцов и многое другое. Некоторые из них могут быть созданы специально для определенной платформы, например, Facebook Messenger или Twitter, в то время как другие могут работать на любой платформе.

Использование ботов в интернете имеет как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, они могут значительно упростить и ускорить выполнение определенных задач, таких как поиск информации или отправка сообщений. С другой стороны, они также могут привести к проблемам, таким как спам и мошенничество.

Информационные и статистические агентства заявляют, что с 2021 года доля трафика российской части интернета, которая приходилась на ботов, выросла на 5%. В 2022 году это число составило 40,5%. При этом человеческое население забирает меньше 60%.

Стоит отметить, что полезные боты, действительно ведущие некоторую деятельность и помогающие людям в повседневных монотонных делах, составляют куда меньшую долю трафика, нежели вредоносные боты, спам-боты и мошенники.

Вредоносные боты используются, чтобы собирать персональные данные, писать комментарии (как хорошего, так и плохого характера), создавать отзывы на частные компании и «рисовать» видимость потока клиентов, зрителей и так далее. Порой они даже устраивают атаки на интернет-ресурсы. Отдельно стоит упомянуть, что если раньше атаки ботов чаще устремлялись на предпринимателей и предприятия торговли, то на сегодняшний день государственные образования страдают не меньше – начиная от учреждений образования и здравоохранения до правительственных ресурсов и прочих ведомственных организаций.

За рубежом ситуация обстоит примерно так же, как в России – если смотреть на мировые показатели, то они составят 52,6% человеческого потребления Сети против 47,5% трафика ботов. Стоит заметить, что за границей использование вредоносных ботов распространено больше, чем в российском интернет-пространстве.

Причина роста трафика ботов – автоматизация некоторых процессов, стремительное развитие технологий, снижение цен на разработку и внедрение ботов. Мошенников становится все больше и больше, и боты им хорошо помогают в обмане. Агентства по сбору информации сообщают, что на данный момент существует около четырнадцати миллиардов устройств, которые могут стать участниками трафика ботов вследствие плохой защищенности.

Конечно, хорошее тоже есть – так, развитие искусственного интеллекта привело к росту доли полезных ботов в общем трафике. Если задать чат-боту один вопрос, он запустит целую цепочку запросов в интернете – и это тоже зачтется в долю ботов в общем трафике.

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