Во время обсуждения с Джеффом Кейли, продюсером The Game Awards, Хидео Кодзима заявил, что хочет «отправиться в космос» и разработать игру, в которую можно играть в невесомости. Заявление было сделано на сессии вопросов и ответов, последовавшей за показом нового документального фильма «Хидео Кодзима: соединяя миры», в котором подробно рассказывается о жизни и работе известного разработчика игр. Когда его спросили, какие амбиции он все еще надеется реализовать в жизни, Кодзима сказал: «Я хочу полететь в космос», на что публика взорвалась аплодисментами.
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Кроме того, Кодзима сказал, что хочет «сделать игру, в которую можно играть в космосе, потому что прямо сейчас во все игры, в которые вы, вероятно, играете, вы не можете играть во внешнем мире», и он в шутку умолял аудиторию «пожалуйста, отошлите меня в космос».
Неудивительно, что разработчик, признанный первооткрывателем новых технологий, хочет сделать игру, предназначенную для использования в условиях невесомости. Некоторые геймеры даже начали предполагать, что Кодзима может создавать игру для гарнитуры Vision Pro, после того, как геймер посетил конференцию Apple WWDC в начале этого месяца.
Хидео Кодзима, по-видимому, упомянул, что хочет создать такую игру, в качестве шутки. Но, говоря об одном из самых гениальных умов в игровой индустрии, ничего нельзя исключать. В следующий раз, когда Хидео Кодзима и Николас Кейдж появятся вместе, возможно, будет готова к выпуску игра на космическую тематику, учитывая склонность эксцентричного создателя к причудливым играм.