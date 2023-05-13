Гений Хидео Кодзима удостоился целого фильма.

Центральным героем документального фильма «Соединяя миры» (Connecting Worlds) стал выдающийся разработчик игр из Японии Хидео Кодзима, создатель Death Stranding, Castlevania Lords of Shadow и легендарной серии игр Metal Gear. Премьера назначена на 17 июня, во время фестиваля Tribeca Games. За эксклюзивным показом последует длинное интервью с самим Хидео Кодзимой в формате «вопрос-ответ». Документалка на японском языке, но с английскими субтитрами.

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Фильм длится 90 минут. Режиссёром стал англичанин Глен Милнер. В проекте также успели поучаствовать Гильермо дель Торо и Джордж Миллер, которые дадут небольшие интервью и расскажут о своем знакомстве с Хидео. Музыку написали Граймс, Woodkid и Chvrches.

По словам создателей, «Соединяя миры» станет «визуально захватывающим» откровением о духовном мире самого талантливого дизайнера игр в мире. Фанаты увидят Хидео Кодзиму с новой стороны: сюжет рассказывает о конфликте японца с крупной игровой компанией, непростом процессе работы над игрой Death Stranding, одной из самых значимых и успешных в жизни автора, и создании студии Kojima Productions. Также сообщается, что трейлер скоро появится в сети.

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Сегодня 59- летний Хидео Кодзима трудится над загадочным проектом Microsoft, который, по слухам, выведет игровую индустрию на новый уровень с помощью использования облачных технологий. Дизайнер также разрабатывает сиквел игры Death Stranding (предположительная дата выхода — 2024 год). По словам инсайдеров, параллельно японец создает новую игру в жанре ужасов Overdose («Передозировка») с Маргарет Куэлли в главной роли.