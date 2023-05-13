Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
О геймдизайнере сняли документальный фильм с участием Гильермо дель Торо
Гений Хидео Кодзима удостоился целого фильма.
рекомендации
Супердешевая 4070 Gigabyte Aorus - смотри
-10% на RTX 4080 Gigabyte
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Центральным героем документального фильма «Соединяя миры» (Connecting Worlds) стал выдающийся разработчик игр из Японии Хидео Кодзима, создатель Death Stranding, Castlevania Lords of Shadow и легендарной серии игр Metal Gear. Премьера назначена на 17 июня, во время фестиваля Tribeca Games. За эксклюзивным показом последует длинное интервью с самим Хидео Кодзимой в формате «вопрос-ответ». Документалка на японском языке, но с английскими субтитрами.

реклама

Фильм длится 90 минут. Режиссёром стал англичанин Глен Милнер. В проекте также успели поучаствовать Гильермо дель Торо и Джордж Миллер, которые дадут небольшие интервью и расскажут о своем знакомстве с Хидео. Музыку написали Граймс, Woodkid и Chvrches.

По словам создателей, «Соединяя миры» станет «визуально захватывающим» откровением о духовном мире самого талантливого дизайнера игр в мире. Фанаты увидят Хидео Кодзиму с новой стороны: сюжет рассказывает о конфликте японца с крупной игровой компанией, непростом процессе работы над игрой Death Stranding, одной из самых значимых и успешных в жизни автора, и создании студии Kojima Productions. Также сообщается, что трейлер скоро появится в сети.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сегодня 59- летний Хидео Кодзима трудится над загадочным проектом Microsoft, который, по слухам, выведет игровую индустрию на новый уровень с помощью использования облачных технологий. Дизайнер также разрабатывает сиквел игры Death Stranding (предположительная дата выхода — 2024 год). По словам инсайдеров, параллельно японец создает новую игру в жанре ужасов Overdose («Передозировка») с Маргарет Куэлли в главной роли.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #кино #фильмы #фильмы 2023 #хидео кодзима #геймдизайнер #геймдизайн
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ASUS представила портативные консоли ROG Ally — старшая модель от 699 долларов
Выпущен Unreal Engine 5.2 с процедурной генерацией контента и симуляцией поведения мышц
Выпущена новая игра серии Zelda
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Минобороны ответило на заявление Пригожина и военкоров о ситуации в Бахмуте
33
Пригожин подробно рассказал о реальном положении дел в Бахмуте
38
Минобороны: обстановка на фронте под контролем, информация о прорывах обороны — ложная
9
После Бахмута ВСУ пойдут на Брянскую и Белгородскую область - Пригожин о плане контрнаступления
8
В Китае представлены смартфоны Realme 11 с камерами до 200 Мп
+
Пригожин: ВСУ начали контрнаступление и уже отбили несколько позиций рядом с Бахмутом
1
Премьер Грузии счёл положительным решение об отмене Россией визового режима с Грузией
4
Почему AMD проигрывает Intel – как Лиза Су решила сэкономить и переиграла сама себя
27
"3 миллиона" - именно столько собираются заплатить власти Забайкалья за один захваченный Leopard
4
Не сумев найти замену американскому аналогу Су-25, США отправляют A-10 на покой
8
Пригожин: боеприпасов ЧВК «Вагнер» по-прежнему не дали
6
Стали известны даты выхода бюджетных RTX 4060 Ti и RX 7600
+
За год AMD уступила Intel в мобильном сегменте, но отыгралась в серверном
+
Politico: Пригожин врёт о ситуации в Бахмуте и «снарядном голоде»
8
Пригожин сообщил о значительном продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте за сегодняшний день
8
Т-14 «Армата» окажется не по зубам Leopard 2 и крайне опасен для M1 Abrams в случае применения в СВО
4
Министр обороны Тайваня заявил о готовности защищать TSMC от США с «оружием в руках»
5
Ракеты, которые Великобритания передала ВСУ, способны долететь до Севастополя и Крымского моста
28
Пригожин дал развёрнутый ответ на "тактическое отступление" подразделений МО РФ
9
США будет поставлять вооружение Украине даже после дефолта
35

Популярные статьи

Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
94
ТОП-7 шестиядерных процессоров Intel и AMD для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
50
Грамотно собираем мощный игровой компьютер, который будет справляться с новыми играми еще 5 лет
14
В России наблюдается рост цен на компьютерные комплектующие
56
App Game 4PDA - правильный магазин приложения для Android устройств
2
12 видеокарт в мою коллекцию - в том числе двухчиповый монстр от nVidia
19
Фильм "Подземелья и драконы: Честь среди воров": не все так плохо, как я думал
4
США пригрозили взорвать TSMC, если Китай вторгнется на Тайвань
41
Выбираем 5-трубочный кулер для socket 1700 / AM4 / AM5
8
Топ 5 самых мощных компьютеров в мире
8

Сейчас обсуждают

хахахер
05:09
да никто эти недоссылки не читает,в одной передаче тётка с комерсанта иногда выступает с украины
Рогозин: Россия "проспала" целое поколение новых средств вооружения
Alex Jk
05:03
И теперь закидаем шапками.... Надо больше шапок! https://www.kommersant.ru/doc/5978471
Рогозин: Россия "проспала" целое поколение новых средств вооружения
Алексей Сизиков
05:01
У запада передовые технологии, у Китая только массовость на старых технологиях. И не одним Китаем , сейчас многие производства запада находятся во Вьетнаме, Индии, последняя по факту контролируется бр...
Китайские компании получают миллиарды юаней от властей и отказываются от финансирования США
Сергей Железников
04:56
А что он мог ответить??? Кто помнит коммисара Жебера из фильмов такси знают что он бы сказал ( мы в де.рьме)
Минобороны ответило на заявление Пригожина и военкоров о ситуации в Бахмуте
VRoman
04:53
Удобно быть богатым. Они же для своего блага и создают условия жизни других
До 90% мощностей TSMC по выпуску 3-нм чипов будет занято заказами Apple
хахахер
04:52
у сша нет ресурсов,долг со времянем перевесит.А на украине они обезжириваются,им с этих денжных историй не соскочить так просто.Пиндосы в капкан украинский угодили и щас их добивают в нём камнями до н...
США будет поставлять вооружение Украине даже после дефолта
Владимир Платонов
04:41
65вт для душнил и бичей, а 150 можно отвести и китайской башней за не дорого
Почему AMD проигрывает Intel – как Лиза Су решила сэкономить и переиграла сама себя
overclockers
04:22
потому что в дороге на Питер нечего было есть. Бородино это поражение русских, потеря половины армии.
Почему Наполеон не пошел на столицу России, а захватил Москву
Михаил Авраменко
04:19
А что там на Окраине интересного снято за последний год? Ну кроме привязанных к столбам людям и фейковой Бучи?
«Чебурашка» вошёл в Топ-20 самых кассовых фильмов в этом году
Максим Мозгов
04:18
Так-то оно так, только вы забыли упомянуть, что многие функции (в том числе и те, которые вы перечисляли) работают только в плюсовой версии, т.е. платной! (Магазин приложений платный?! Вот это новость...
App Game 4PDA - правильный магазин приложения для Android устройств
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем