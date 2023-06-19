Фанату помогали подписчики со всего мира.

В журнале «Variety» опубликована занимательная история Джей Ди, любителя «Титаника» (1997 г.). Этот человек коллекционировал VHS-копии данной киноленты. Он родом из Флориды, работает видеоредактором. Джей Ди прославился благодаря собственной необычной коллекции.

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У него вызвал большой интерес кинофильм Дж. Кэмерона «Титаник» в шестилетнем возрасте, тогда он первый раз посмотрел его в кинотеатре:

«Мне очень понравился актер Леонардо ДиКаприо, который сыграл Джека Доусона. Тогда практически все люди были в восторге от «Титаника», и мои домочадцы тоже, поэтому я связался с многими любителями этой киноленты».

Джей Ди приступил к коллекционированию VHS-копий киноленты «Титаник» более 10 лет назад, однако сильно его коллекция увеличилась лишь в 2022 г., тогда он стал выкладывать в TikTok видеозаписи, в которых был запечатлен сам процесс ее создания:

«Начиналось это в 2012 г. после того как мы увидели несколько VHS-копий. Находились они на одной из верхних полок магазина, а выглядели потрясающе! Я понимал, что ни один человек их не приобретет. Эти копии стоили дешево, и мы решили в обычную коробку положить «Титаники», которые находились в магазине. С этого момента мы стали собирать их коллекции. У нас насчитывалось примерно 100 копий перед тем, как я стал размещать видеоролики в TikTok в 2022 г. После того как мы открыли свой канал, возросло число VHS-копий до 1560. Происходило это как бы автоматически».

Сейчас аудитория аккаунта Джей Ди, составляет свыше 108 000 человек. Кроме копий киноленты «Титаник» в собрание этого фаната входят также оригинальные подарки его подписчиков:

Плетеная куколка Леонардо ДиКаприо. Она считалась талисманом всей коллекции.

Подлинный элемент шезлонга, присутствующего на месте съемок «Титаника»;

Японская версия фильма на видеокассете.

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Вся эта «роскошь» размещается в прежнем кабинете блогера. Однако из-за постоянного потока посылок собирается он перенести ее в собственную спальню.