На полное прохождение понадобится 30-40 часов.

Закройте глаза и представьте себе волшебный мир, где величественные маги сражаются с нечестивыми существами в эпических битвах.Теперь откройте глаза и представьте, что вы сможете погрузиться в этот захватывающий мир благодаря новому игровому шедевру - "Immortals of Aveum".

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Студия Ascendant Studios, основанная гуру игровой индустрии Бретом Роббинсом, готовится поразить мир своим дебютным проектом. Роббинс, известный своим участием в создании легендарных игр, таких как Call of Duty и Dead Space, решил, что настало время создать нечто поистине великое и неповторимое.

Immortals of Aveum - это результат усилий команды из ста самых талантливых разработчиков, работающих в слаженной гармонии, чтобы достичь высочайшего качества и внести свой вклад в мир игрового искусства. Роббинс подчеркивает, что сосредоточенность и общая цель были ключевыми факторами в процессе создания игры, особенно когда дело касается разработки нечего невиданного ранее.

Погружение в Immortals of Aveum обещает быть захватывающим и разнообразным. Вы будете исследовать линейные уровни, а также обширные хабы, раскрывая перед собой просторы мира и его тайны. Вас ждут встречи с загадочными персонажами, которые помогут вам раскрыть свои собственные возможности и развить магические способности. Возвращайтесь к уже посещенным локациям, но уже с новыми навыками и заклинаниями, чтобы открыть ранее недоступные секреты и преодолеть сложные головоломки.





Но Immortals of Aveum - это не только захватывающее путешествие, это история о взаимодействии и общении. Общайтесь с уникальными персонажами, узнавайте их прошлое, получайте ценные сведения и заводите новых друзей или врагов на вашем пути. Ваше путешествие будет наполнено сюжетными квестами и захватывающими побочными миссиями, которые займут вас на протяжении 30-40 часов игрового времени.

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20 июля станет днем, когда Immortals of Aveum войдет в мир игровой индустрии и завоюет сердца геймеров на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Готовьтесь к невероятным приключениям, потрясающей графике и захватывающему геймплею. И помните, что волшебство может оживиться в самых непредсказуемых местах!