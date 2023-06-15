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Украинские военные жалуются на русские минные поля и пытаются их разминировать артиллерией
Естественно, сначала на них было потеряно значительное количество техники.
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В западной прессе появились многочисленные интервью с украинскими военными, которые рассказывают о ходе так называемого «контрнаступа». В первую очередь, заявляют о том, что у них оказалось недостаточно данных, которые к слову предоставляют силы НАТО, о наших минных полях и поэтому все идет не так удачно. Видимо спутники и разведка должна была выявить и минные поля и желательно сразу показать путь сквозь них. А пока на них рвется многочисленная техника из поставок западной «гуманитарной помощи».

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Вот только там рвется не только обычная техника, но и теряются специальные машины для преодоления минных заграждений. А такие машины распространены не то, чтобы очень сильно и при этом их запас стремительно движется к нулю. Поэтому на направлениях особо серьезных действий для разминирования начинают применять крупнокалиберную артиллерию, способную в короткий срок перепахать поле и вызвать детонацию мин. Тактика весьма затратная и не всегда эффективная, но чем больше снарядов потратят на минные поля, тем меньше пойдет по позициям ВС РФ.

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Стоит отметить, что минные поля даже несмотря на современную технику остаются серьезной проблемой. Созданные для их преодоления технические средства показывают малую эффективность. Поэтому еще в СССР существовала доктрина преодоления минных полей с использованием ударов тактическим ядерным оружием. К счастью, ее никто не использовал по прямому назначению и будем надеется, что и в дальнейшем доктрина останется просто словами на бумаге.

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