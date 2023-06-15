В западной прессе появились многочисленные интервью с украинскими военными, которые рассказывают о ходе так называемого «контрнаступа». В первую очередь, заявляют о том, что у них оказалось недостаточно данных, которые к слову предоставляют силы НАТО, о наших минных полях и поэтому все идет не так удачно. Видимо спутники и разведка должна была выявить и минные поля и желательно сразу показать путь сквозь них. А пока на них рвется многочисленная техника из поставок западной «гуманитарной помощи».
реклама
Вот только там рвется не только обычная техника, но и теряются специальные машины для преодоления минных заграждений. А такие машины распространены не то, чтобы очень сильно и при этом их запас стремительно движется к нулю. Поэтому на направлениях особо серьезных действий для разминирования начинают применять крупнокалиберную артиллерию, способную в короткий срок перепахать поле и вызвать детонацию мин. Тактика весьма затратная и не всегда эффективная, но чем больше снарядов потратят на минные поля, тем меньше пойдет по позициям ВС РФ.
Стоит отметить, что минные поля даже несмотря на современную технику остаются серьезной проблемой. Созданные для их преодоления технические средства показывают малую эффективность. Поэтому еще в СССР существовала доктрина преодоления минных полей с использованием ударов тактическим ядерным оружием. К счастью, ее никто не использовал по прямому назначению и будем надеется, что и в дальнейшем доктрина останется просто словами на бумаге.