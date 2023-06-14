Во время съемочного процесса произошла чрезвычайная ситуация, приведшая к неприятным последствиям. Несколько каскадеров проекта «Гладиатор 2» получили серьезные травмы, а информация о происшествии была официально подтверждена Paramount Pictures.
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Инцидент был зафиксирован 7 июня, когда на площадке произошло неконтролируемое возгорание. Пострадавшими оказались шесть человек, каждый из которых получил ожоги различной тяжести. Четверым участникам потребовалась медицинская помощь и они были доставлены в больницу, где получают адекватный курс лечения.
Несчастный случай при съемках произошел в конце дня, исполнителей главных ролей не было в числе пострадавших. Возгорание произошло во время выполнения планового эпизода с участием каскадеров. Полученные травмы не представляют серьезной опасности, всё потому что отвечающие за обеспечения безопасности сотрудники действовали оперативно. Людям была предоставлена необходимая медицинская помощь, а их состояние оценивается как стабильное.
В кинокартине главные роли получили Педро Паскаль, Пол Мескал и Дензел Вашингтон. В кресло режиссера вернулся Ридли Скотт, участвующий в создании первой части. Первый проект «Гладиатор» вошел в число кассовых и стал обладателем премии «Оскар», а Рассел Кроу получил приз за лучшее исполнение мужской роли.
Первой части удалось собрать свыше 460 млн. долларов и внушительный список наград. Сообщения о съемках сиквела появились в 2001 году. История расскажет о племяннике царя Коммода - Люциусе, а также планируется воскрешение Максимуса. Но до выхода фильма еще далеко, поэтому всё может измениться.
Премьера очередного сиквела должна состояться в ноябре 2024 года.