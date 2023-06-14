Презентовали, возможно, лучшие продукт компании за всю историю.

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Совсем недавно прогремело очередное масштабное мероприятие компании Apple, где был представлен инновационный гарнитур смешанной реальности - Vision Pro. Отзывы зрителей были восторженными, многие назвали его наилучшим продуктом Apple за всю историю.

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Устройство напоминает лыжные очки, однако оно больше по размеру и выполнено в стиле других известных продуктов, таких как Apple Watch и AirPods Max. Гарнитура обладает функциями AR и VR, позволяя просмотр видео и фильмов, запуск приложений, совершение интернет-серфинга и коммуникации по видеосвязи, все внутри виртуальной или дополненной реальности.

Управление устройством осуществляется с помощью взгляда, голосовых команд и движениями рук. Также возможно подключение к традиционным вводным устройствам, таким как игровые контроллеры и клавиатуры.

Для Vision Pro разработали новейшую операционку visionOS, которая впервые полностью визуализируется в 3D. Необычной особенностью является то, что 3D-экраны в воздухе проецируют даже тени.

Чтобы обеспечить безопасность пользователей, Apple внедрила специальную технологию EyeSight, позволяющую переключаться между прозрачными и затемненными режимами для переднего стекла.

Производительность устройства обеспечивается процессором Apple M2. Для обработки данных с многочисленных датчиков, отслеживающих движения пользователя используется специализированный чип R1. Это первое устройство Apple, где используется идентификационный датчик Optic ID для определения пользователя по радужке глаза.

Vision Pro сможет работать как от сети так и от аккумулятора, обеспечивающего примерно два часа работы. Этот аспект вызвал наибольшие дискуссии среди обозревателей. Для пользователей с плохим зрением предусмотрены специальные корректирующие линзы Zeiss, так как надеть гарнитуру поверх очков не получится.

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Продажи начнутся в начале следующего года. Цена немного кусается - $3499 (около 284 500 руб.).