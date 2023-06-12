На видеокартах Nvidia GeForce RTX 30/40 появляются небольшие трещины, которые выводят карту из строя. Трещина появляется районе разводки питания около фиксатора для разъёма PCIe без каких-либо внешних физических воздействий. Странно, что трещина появляется в месте, где на текстолит карты не воздействует лишний вес. Стоимость видеокарты не маленькая. Однако Gigabyte отказывает покупателям в гарантии.
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Представители компании оправдывают массово появляющиеся трещины тем, что это происходит только по вине самих пользователей.
Специалист по электронике и защитник прав потребителей Луи Россманн обратил внимание на проблему продукции Gigabyte. По его словам, появившаяся трещина в районе шины PCIe блокирует передачу данных и нарушает питание платы. Для ремонта потребуется восстановить токоведущие дорожки, находящиеся между слоями текстолита. В плате насчитывается 12 слоев и в домашних условиях отремонтировать плату невозможно.
В рамках этой проблемы Gigabyte отвернулось от своих потребителей, с отказом от замены и ремонта плат. Производитель попросту возвращает платы пользователям с наклейкой-указателем на место трещины.
В Gigabyte пояснили, что данная трещина не является поломкой, отвечающей гарантийным условиям. Поэтому пользователям остается чинить за свои деньги (что не имеет смысла) или продавать карту на запчасти.