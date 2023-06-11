Вспоминаем фильм "Марсианин", только с грибами на Луне.

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Речь идет о создании на Луне фермы для культивирования вешенок. Эти грибы считаются ценным источником белка. Технология получения урожая отличается простотой и не требует создания сложных условий, в том числе в части соблюдения санитарно-гигиенических норм. В грибах содержится большая концентрация антиоксидантов, которые уменьшают негативные последствия воздействия заряженных частиц.

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Проект предполагает наличие 2-х основных модулей, между который находится теплица. "Первый предназначен для подготовки растительного субстрата, а во втором осуществляется посев грибов на этот субстрат в специальных сосудах" - так описал процесс доцент кафедры биофизики СФУ Сергей Трифонов.

Учеными сделан акцент на то, что допустимо применять любые виды растительных непищевых отходов для создания субстрата (подойдет даже солома). Выбор материала для субстрата будет определять временные показатели созревания и скорость снятия урожая.

Основным фактором в проектировании выступает эффективное использование площадей станции. С учетом подобной особенности ученые приняли во внимание три параметра, а именно:

объем сосуда для культивации показатели плотности растительного субстрата числа волн плодоношения.

В среднем, время технологического цикла составляет 66 суток. Для загрузки одной фермы на максимальную мощность требуется 86 кг субстрата, который позволит получать около 28 кг продукта. Такого количества окажется достаточно, чтобы обеспечить потребности 14 человек.

Результаты проведенных исследований способны служить отправной точкой для начала работ по разработке технологии выращивания грибов на Луне.

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Ученые поделились мнением о том, что в рамках лунной космической программы уже к 2035-2040 годам нужно оборудовать базу на Луне с инфраструктурой, которая сможет полностью обеспечить работоспособность грибной фермы.