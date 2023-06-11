Совсем недавно был показан трейлер игры Prince of Persia: The Lost Crown и вызвал не очень хорошую реакцию со стороны фанатов. Игроки были обеспокоены тем, что игра станет 2D-платформером. Разработчики поспешили раскрыть больше деталей новой версии игры, чтобы хоть как-то успокоить это негодование.
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Игрокам пообещали гибкий игровой процесс благодаря настраиваемым способностям, доступным через амулеты. Персонажа можно будет прокачивать так как вам удобнее, что вносит элементы RPG жанра.
Кроме того, игра разделена на ряд уникальных локаций, каждая со своими биомами, которые бросят перед игроками широкий спектр испытаний. От смертельных ловушек и сражений с опасными врагами до решения головоломок за награды и открытия скрытых секретов.
Ubisoft пообещали нового переработанного героя, а сюжетная линия будет основная фактах о древней Персией, дополненной мифическими местами и существами.
Ubisoft Montpellier руководила разработкой игры в течение трех лет. Студия известна производством популярных платформеров, таких как Rayman. Консультантом при разработке данной версии игры выступил сам создатель франшизы - Джордан Мехн. Он высоко оценил стремление команды разработчиков создать исключительный игровой процесс.
18 января 2024 года — официальная дата выхода Prince of Persia: The Lost Crown.
Игроки могут рассчитывать на игровой процесс с захватывающим дух игровым дизайном, впечатляющей анимацией боя, потрясающей графикой и новой игровой механикой.