Bandai Namco сделало заявление о проведении закрытого тестирования Tekken 8, которое пройдет c 21 по 24 июля 2023 года. Зарегистрироваться на тестирование можно уже сейчас. Целью тестирования является демонстрация графических возможностей и геймплея игры, а также проверка качества работы серверов в загруженных условиях. В новой версии файтинга разработчики акцентировали внимание на детализации графики, интерактивных аренах и обновлению боевой системе. Механика получит незначительные изменения, кроме этого боевые возможности будут расширены новыми захватами и комбо.
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Во время тестирования игроки получат доступ к 16 бойцам и 5 аренам. Боевая система будет доступна полностью, без каких-либо ограничений. Однако количество игроков для прохождения тестирования будет ограничено. Тестирование можно проходить на таких платформах как: Steam, PC, XBox Series, Playstation 5. Возможность пройти тестирование получат те, кто первыми пройдет регистрацию. Поэтому желательно регистрироваться уже сейчас.
После закрытия тестирования игроки получат письмо на электронную почту с опросом на выявленные проблемы и недочеты. Возможно, разработчики рассмотрят пожелания игроков дабы увеличить количество продаж игры. Условия тестирования можно узнать на официальном сайте Bandai Namco.
Дата выхода Tekken 8 пока неизвестна. Ранее уже был опубликован небольшой ролик с демонстрацией реального боя, который оставил положительное впечатление об игре.