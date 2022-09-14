Потому что ну действительно пора уже. Исключительно в плане времени.

Существуют такие франшизы-долгожители, порядковые номера у которых уже начинают выглядеть комично. Одна из таких франшиз — серия файтингов Tekken, которая за 28 лет своего существования выпустила в свет десять проектов, включая семь «номерных». В перспективе в серии появится и восьмая номерная часть (и одиннадцатая вообще), о чём в рамках сегодняшнего выпуска Sony State of Play сообщила компания Bandai Namco, параллельно опубликовав и сопутствующий видеоролик.

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В подробности пока никто не вдаётся, поэтому рискнём предположить, что релиз Tekken 8 — вопрос, в лучшем случае, следующего года. Известно лишь, что продемонстрированные в нижеуказанном видео кадры сделаны непосредственно на движке игры в её сюжетном режиме.

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Стоит отметить, что файтинги серии Tekken отличаются высокой продолжительностью активной жизни: тот же Tekken 7, например, несмотря на релиз на «стандартных» платформах в 2017 году, пользуется большой популярностью среди любителей жанра.