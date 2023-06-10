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Выпущенный SSD для PS5 стоит больше чем сама консоль
Выпускается в двух вариантах: на 1 и 2 терабайта.
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Western Digital выпустила новый твердотельный накопитель WD_BLACK SN850P NVMe для приставки Playstation 5. Пока не известно подходит ли этот накопитель для ПК. Однако известно, что предыдущие версии на 1 Тетрабайт были совместимы с компьютерами. Новый SSD обладает емкостью в 4 Тетрабайта и интерфейсом PCIe Gen 4 x4. Скорость чтения составляет 7300 МБ/с, записи — 6600 МБ/с. Максимальное количество Терабайт, которые можно записать на устройство составляет 2400. Высокая скорость чтения и записи побудила разработчиков установить в устройство отдельный радиатор. Производительность составляет 1,2 млн операций ввода и вывода в секунду при случайных операциях чтении и записи.

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Накопитель обладает высокими характеристиками - справедливыми для его стоимости в 550 долларов. Когда стоимость самой консоли составляет 500 долларов. Для фанатов приставки цена накопителя не станет проблемой, однако будет решением других проблем, связанных с загрузкой файлов и данных. Высокая скорость загрузки тяжелых игр позволит создать идеальные условия для игры. Прошлые версии SSD не отличались такой скоростью работы, а потому служили лишь как бюджетные средства для хранения емких игр. Новая модель позволит геймерам не только хранить большое количеств игр, но и избавит от длительного ожидания загрузки игры за счет высококсоростных многопоточных возможностей накопителя. Цена-качество полностью оправдывает себя, значительно ускоряя важные процессы в PS5.

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#ssd #ps5
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