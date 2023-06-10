Тайваньский производитель продукции ASUS порадовал геймером новым ударостойким устройством. TUF Gaming AS1000 - внешний SSD накопитель, заключенный в бронированный корпус, позволяющий защитить внутренние детали устройства от тяжелых физических воздействий. Накопитель прошел тест на ударопрочность по военным стандартам MIL-STD-810H.
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Накопитель оснащен алюминиевым корпусом, способным выдерживать большое физическое давление. Также корпус герметизирует внутреннее оснащение накопителя, защищая его от попадания влаги и пыли. Устройству присвоена степень защиты IP68, что позволяет погружать SSD в воду на глубину до 1 метра на длительный период времени.
Внутри SSD оснащен твердотельным накопителем NVMe M.2 2280 с высокой скоростью работы и объемом 1 Тетрабайт. В корпус встроен порт USB Type-C (USB 3.2 Gen 2), обеспечивающий скорость чтения и записи в 1000 Мегабит в секунду. Также корпус оснащен специальным отверстием для присоединения карабина.
Предназначен накопитель для использования в агрессивной среде. Такой средой могут выступать зона боевых действий, опасное производство, плохие условия транспортировки жесткого диска. Обладая компактным размером он легко поместится в карман и маленькую барсетку.
На данный момент TUF Gaming AS1000 доступен лишь в небольшом количестве стран по цене 135 евро. К сожалению накопитель из-за санкций не скоро попадет на прилавки российских рынков.