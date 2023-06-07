Все VPN сервисы блокируются, решения пока не нашли.

OpenVPN перестал работать в России в отдельных местах полностью, в других со сбоями. Блокировка протокола осуществляется как сотовыми операторами, так и интернет провайдерами. Хоть и поступают сообщения со всей России о сбоях работы OpenVPN, причины происходящего остаются под завесой тайн. Первые проблемы с работой протокола возникли 30 мая 2023 года.

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Некоторым удалось обойти блокировку за счет использования специализированного ПО. На данный момент даже не известно – является ли блокировка временной или теперь это произошло раз и навсегда. Разрывы соединений происходят как к подключению к зарубежным OpenVPN серверам, так и российским.

Остаются в тайне и лица, которые дали распоряжение о блокировке OpenVPN. Данный протокол очень популярен во всем мире и используется различными компаниями в локальных корпоративных сетях. Резкая блокировка протокола может обернуться чудовищными последствиями для многих фирм, которые активно используют OpenVPN. Поиск новых решений выльется в серьезные денежные издержки.

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Еще в 2021 году VPN сервисы негативно воспринимались российской властью. Были публикации предупреждений, что постепенно различные VPN сервисы будут закрываться. Под удар попало множество подобных сервисов. В 2022 году ситуация ухудшилась и список сервисов увеличился. Судя по тому, что многие сервисы были заблокированы, OpenVPN может никогда не появиться в России. Владельцам различных компаний придется смириться с новыми реалиями.