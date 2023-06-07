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Ученые представили аналоговый компьютер: емкость для воды вместо процессора
Ожидается, что такая модель ускорит расчеты.
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Австралийские ученые продемонстрировали прототип современного компьютера, в котором за вычисления отвечает не классический центральный процессор, а емкость с водой. Основой для создания водяного процессора стали волны. Существуют определенные физические законы, объясняющие создание волн, их движение и спад, а это значит что поведение волн можно контролировать и получить прогнозируемый результат. В итоге, новый процессор становится автоматизированным средством для формирования водяных волн по определенным правилам. Волны обеспечивают компьютер входными данными, когда за выходные данные отвечает уже электронно-аппаратная среда. Работа прототипа поддерживается математической моделью, в основу которой включили элементы работы нейронных сетей.

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Внешние особенности компьютера - водяной процессор. Это длинная емкость с проточной водой, подключенная к источнику воды под определенным давлением. Помпа создает волны на текущей воде, движение которых в определенном направлении формирует входные данные. Демонстрация ученых показала, что волновой процессор способен сохранять в памяти цифровые данные упорядоченных и случайных волн.


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Данный процессор не заменит классическую микросхему. Однако есть несколько областей, где волновой процессор имеет ряд преимуществ. В некоторых случаях результат вычислений был точнее, чем у электронно-цифровой обработки данных. Пока это все, что ученые смогли получить от водяного процессора. В будущем, после многочисленных доработок, ученые надеются получить более быстрый вычислительный инструмент для таких областей, как биржевой сектор, социология и климатология.

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#технологии
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