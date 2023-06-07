Новую модель ИИ назвали Neuralangelo.

Neuralangelo - новая модель искусственного интеллекта, представленная компанией Nvidia. Воссоздание 3D-сцен из двухмерных видеороликов и изображений позволяет за короткое время получить файл трехмерной модели и импортировать его в различные графические приложения. Дизайнеры и архитекторы смогут получить 3D-модель простых и самых сложных объектов, а также продолжить их редактирование в других программах.

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Основой Neuralangelo является технология Nvidia Instant NeRF, которая за секунды или минуты способна запечатлеть мельчайшие детали объекта. Высокая скорость анализа и трансформации объекта достигается за счет использования мелкозернистого графического процессора и модернизированный способ кодирования хэш-сетки с набором разных разрешений.

Выдача готовой трехмерной сцены осуществляется в несколько этапов: выбор некоторого числа кадров из сцены с объектом; получение всех внешних свойств объекта; создание грубой трехмерной модели; формирование деталей. Анализ изображение осуществляется за несколько секунд, а выдача оптимизированной графической модели происходит за доли секунды. Даже ролики с высоким разрешением увеличивают время обработки лишь на доли секунды.





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С 18 по 22 июня, в Ванкувере состоится конференция компании Nvidia. Она посвящена технологии Neuralangelo, где будут освящены все подробности технологии. На конференции будут демонстрации основных возможностей Neuralangelo, а также проведут сравнение с менее совершенной Instant NeRF, которая формировала трехмерные сцены только из 3D-роликов.