Опять придется искать обходные пути.

Blizzard приостановила свою деятельность в России и теперь игрокам приходится самим искать способы покупок. Популярность получил способ подарков. Российскому или белорусскому другу любой игрок из зарубежья мог отправить игровые подарки из Battle.net. Однако Noob Club сообщает, что данная лазейка была обнаружена и закрыта. Попытка оправить подарок на российский ip теперь отклоняется и сопровождается сообщением, что друг (россиянин или белорус) не может получить подарок.

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Обращения в техподдержку развеяли миф о сбоях в системе. Blizzard намеренно заблокировала россиян от подобных активностей. Территории России и Белоруссии находятся под санкциями, что не позволяет использовать множество игровых функций.

Все еще сохранилась возможность передать другу товары с генерацией кодов. К числу таких товаров относятся питомцы, игровое время, карты и другие незначительные вещи, которые мало влияют на игровой процесс. Санкции пока не запрещают пользоваться ранее сгенерированными кодами. Однако среди игрового сообщества есть предположения, что в скором времени Blizzard будет вынуждена перекрыть практически все возможные транзакции для россиян.

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Сейчас множество игр закрыли свои функции для территорий, находящихся под санкциями. В этих условиях появляются множество сервисов, выступающих в качестве посредников. Blizzard не станет исключением! Конечно придется платить дополнительный процент за возможность использования покупок. В сегодняшних условиях лишние денежные издержки в игровом мире мало кого останавливают.