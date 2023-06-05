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С космодрома «Восточный» вывели на орбиту новый спутник «Космос-2569»
Новый радиолокационный спутник способен получать детальное изображение с разрешением один метр.
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Несмотря на давление со стороны Запада Россия продолжает свою космическую программу. Так 27 мая 2023 года с космодрома «Восточный» был совершен очередной пуск. Целью стало выведение на орбиту нового разведывательного спутника «Космос-2569». В США уже отреагировали на его появление и присвоили аппарату кодовой наименование Cosmos-2569. Видимо заодно будут отслеживать его орбиту, которая, кстати, будет проходить над Восточной Европой.

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Главной задачей нового спутника станет разведка поверхности с помощью камеры высокого разрешения. В РИА Новости указывают что оно, разрешение, достигает целого метра. Это позволит отслеживать перемещение некрупных объектов. Например, переброску танков или появление огневых позиций. При этом на работу камеры не влияют погодные условия и время суток. Сбор подобных сведений поможет лучше действовать войскам в рамках СВО и вовремя выявлять опасные направления на линии соприкосновения.

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Спутник «Космос-2569» будет проходить над территорией Украины 2 раза в сутки и проводить ее съемку. Под действие камеры попадет вся страна, над которой не протолкнуться о спутников других государств. Большая их часть принадлежит блоку NATO и успешно передает разведданные той стороне и с этим ничего нельзя сделать. Будем надеяться, что «Космос-2569» оправдает возложенные на него надежды и слегка изменит общую картину.

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#россия #спутник
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