Всё из-за неуместной шутки в адрес руководства.

Шутка про алчность корпорации стала роковой для геймдизайнера Эрика Ковингтона. Он создал несколько диалогов для Алчного Гоблина, который был перенесен из Diablo. Речь идет об коронных шуточках гоблина, которые были рассмотрены как оскорбление в адрес Blizzard: «Ещё один рекордный квартал по выручке!», «Никакой делёжки прибыли!» и тому подобное.

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Ковингтон был сотрудником компании на протяжении 9 лет. Именно он стал основным звеном в разработке, сделавшим игру такую, какую видят миллионы игроков по всему миру. Кто-то из руководства Blizzard рассмотрел в словах Гоблина самого себя - так считает сам Ковингтон. Автор был мгновенно уволен в апреле прошлого года. Ему даже не дали возможность исправить ситуацию.

После увольнения Ковингтона, компания использовала эти шутки в игре. Диалоги были удалены после того, как Ковингтон заявил обществу о возможных причинах своего увольнения. По словам Бобби Котика, корпоративная атмосфера в компании оценивается достаточно положительно. Однако сам Ковингтон негативно отнесся к этому заявлению и решил поведать обществу о своей ситуации.

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Пожалуй, дорога дизайнера игры в компанию закрыта. На его места посадят другого человека. Игроки заметят это по незначительным изменениям в игре. Однако решиться ли на такое компания? Ведь у всем привычной World of Warcraft на сегодняшний день огромное количество поклонников и какие-либо изменения дизайна станут совсем не кстати.