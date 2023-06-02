Теперь RuStore распространится на все платформы.

В 2023-м году Российский интернет-форум заявил, что RuStiore ждет грандиозное обновление. Разработчики приложения работают над адаптацией RuStore не только на смартфоны, но и ПК, телевизоры, планшеты и ТВ-приставки. Программисты адаптируют интерфейс для всех видов устройств и размеров экранов. В магазине будут доступы платные и бесплатные приложения для отдельного типа устройств.

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Для разработчиков приложений магазин предоставит инструменты монетизации. Как и в GooglePlay, в российском магазине будет доступна возможность зарегистрировать аккаунт разработчика, ввести внутренние покупки, а также выставлять в продажу платные приложения. Юридические лица и самозанятые граждане получат одинаковые условия для монетизации. Также RuStore оснастят инструментами внутреннего продвижения и рекламы для приложений, а также системами аналитики и тестирования.

IOS и MacOS не оставят в стороне и адаптируют RuStore на некоторую технику Apple. Хоть Apple и угрожает заблокировать все смартфоны для россиян, вероятнее всего адаптация под устройства компании является риском. В случае блокировки смартфонов Apple, RuStore понесет значительные убытки. В случае, если блокировки не будет, то компания значительно обогатится, так как огромная доля россиян активно используют Apple технологии.

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Сейчас RuStore доступен для пользователей исключительно на Android. Магазин ежедневно пополняется новыми приложениями от различных IT компаний и энтузиастов со всех уголков России.