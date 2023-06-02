В 2023-м году Российский интернет-форум заявил, что RuStiore ждет грандиозное обновление. Разработчики приложения работают над адаптацией RuStore не только на смартфоны, но и ПК, телевизоры, планшеты и ТВ-приставки. Программисты адаптируют интерфейс для всех видов устройств и размеров экранов. В магазине будут доступы платные и бесплатные приложения для отдельного типа устройств.
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Для разработчиков приложений магазин предоставит инструменты монетизации. Как и в GooglePlay, в российском магазине будет доступна возможность зарегистрировать аккаунт разработчика, ввести внутренние покупки, а также выставлять в продажу платные приложения. Юридические лица и самозанятые граждане получат одинаковые условия для монетизации. Также RuStore оснастят инструментами внутреннего продвижения и рекламы для приложений, а также системами аналитики и тестирования.
IOS и MacOS не оставят в стороне и адаптируют RuStore на некоторую технику Apple. Хоть Apple и угрожает заблокировать все смартфоны для россиян, вероятнее всего адаптация под устройства компании является риском. В случае блокировки смартфонов Apple, RuStore понесет значительные убытки. В случае, если блокировки не будет, то компания значительно обогатится, так как огромная доля россиян активно используют Apple технологии.
Сейчас RuStore доступен для пользователей исключительно на Android. Магазин ежедневно пополняется новыми приложениями от различных IT компаний и энтузиастов со всех уголков России.