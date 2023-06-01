Российским специалистам в области агрономической промышленности и сельского хозяйства совместно с техническими экспертами удалось разработать робота-агронома, который может пригодиться в хозяйстве. Разработка получила название botANNIC.
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Робот, оснащенный такими технологиями, может выполнять множество задач на садовом участке, таких как сбор урожая, полив, обрезка деревьев и другие работы. Это позволяет автоматизировать многие процессы, связанные с уходом за садовыми деревьями и растениями, что в свою очередь может повысить эффективность работы и улучшить качество продукции. Кроме того, использование роботов может снизить нагрузку на работников сада и повысить их производительность, что в конечном итоге может привести к увеличению прибыли садоводов и повышению экологической устойчивости сельскохозяйственных процессов.
Изображение со стереокамеры обрабатывает нейросеть, которая воспроизводит возможности зрения человека, позволяя системе распознавать текстуры, формы и цвета объектов на изображении. Таким образом становится возможным выявление дефектов плодов гораздо быстрее, чем вручную. Эта технология может быть полезна для агрономов, лесников и других специалистов, занимающихся уходом за деревьями и растениями.
BotANNIC - это уникальный робот-садовник, который может помочь фермерам и садовникам в их работе. Он оснащен множеством датчиков и сенсоров, которые позволяют ему обнаруживать и отслеживать различные виды вредителей, сорняков и болезней. В будущем, botANNIC может быть оснащен дополнительными лазерными излучателями и сенсорами, что позволит ему бороться с более сложными видами вредителей и сорняков. Кроме того, грузоподъемность платформы может быть увеличена (на данный момент она составляет двести килограммов), что позволит ей собирать урожай и поврежденные фрукты. Оснащение манипулятором также может быть полезным для botANNIC, так как это позволит ему собирать урожай более эффективно и безопасно. В целом, botANNIC является перспективным роботом-садовником, который может значительно улучшить работу фермеров и садовников.