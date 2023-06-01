На этом уровне производительность исчисляется Эфлопсами.

Nvidia поставляет суперкомпьютер компаниям Google и Microsoft, чтобы ускорить исследования и разработки в области искусственного интеллекта. Nvidia анонсировала появление нового суперкомпьютера, который поможет сформировать будущее искусственного интеллекта.

реклама DGX GH200 имеет в 500 раз больше памяти графического процессора, чем ранее известные системы — фактор, который особенно важен для генеративного ИИ.

Устройство DGX GH200 предназначено для обработки моделей для генеративного ИИ, такого как ChatGPT или анализа графов, в диапазоне терабайт. Компьютер предлагает 144 терабайта памяти, которая используется 256 суперчипами Grace Hopper.

Это примерно в 500 раз больше места для хранения, чем у одной Nvidia DGX A100, которая до сих пор использовалась для расчета рабочих нагрузок ИИ.Системы не предназначены для домашнего использования. Их применяют в дата-центрах Microsoft и Google. Производительность вычислений составляет один экзафлоп, поэтому система может выполнять 1018 вычислений в секунду. Это означает, что обучение таких моделей, как ChatGPT, больше не должно занимать месяцы, а всего лишь недели.

Ускорение исследований ИИ

Кроме того, Nvidia объявила, что построит собственный суперкомпьютер под названием Helios. Он состоит из 4 систем «DGX GH200» и будет использоваться для исследований и разработок в области искусственного интеллекта. Производство планируется завершить к концу 2023 года.Суперкомпьютер Nvidia может дать значительный импульс генеративным моделям искусственного интеллекта. Вычислительная мощность позволяет обучать более крупные модели, давая более точные ответы и используя более широкий диапазон данных.

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Такие приложения, как Google Bard или ChatGPT, вероятно, первыми выиграют от этого решения.