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Недавно вышла публикация Valve, предназначенная для профессиональных разработчиков игрового контента. Специалисты компании поделились подробной информацией об инструментах, используемых для отслеживания трафика. Они затронули вопросы принципов, так как конфиденциальность пользователей всегда находится в приоритете.

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Применяемые функции и инструменты разрабатываются с учетом обеспечения должного уровня защиты конфиденциальных данных. Steam четко следует правилам и не намерена делиться с информацией об игроках. Недостатком такого подхода может стать погрешность определенных подсчетов, что не должно вызывать дискомфорта. Если источник трафика не достигает минимального порога, то в отчете будет отображаться «остальные». Компания умышленно не прибегает к сбору демографических данных о пользователях, в том числе возрастные характеристики, сведения о возрасте или половой принадлежности.

С учетом последних заявлений студия Vavle прекращает работу с Google Analytics, так как инструментарий не отвечает ее основным принципам. Используемые для отслеживания методы противоречат политике компании в части обеспечения конфиденциальности пользователей. В Steam принято окончательное решение, что после осуществления перехода на GA4 будет полностью прекращена поддержка систем аналитики Google. В качестве альтернативного варианта выступят разделы сводных отчетных форм.

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С учетом последних заявлений можно ожидать, что сведения от Steam перестанут поступать Google Analytics с начала июля. Вместо ранее используемого инструментария планируется приступить к развитию собственных функций, при помощи которых можно будет обеспечить отслеживание трафика.