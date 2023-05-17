Обновление запланировано в мае, 24 числа и оно принесет с собой множество новых возможностей, поправок и зрелищных событий, которые с нетерпением ждут все игроки. Одним из главных событий данного патча станет игровой турнир, который привлечет множество игроков. Добавится событие King of Invokations Grand Prix , новый персонаж и 60 добавленных карт - все они придадут игрокам дополнительную мотивацию и дополнительный интерес к Genshin Impact.
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С помощью репортера Шарлотты, игроки смогут раскрыть таинственное происшествие, произошедшее во время турнира. Для заядлых игроков Genshin Impact предусмотрены несколько событий, которые усилят эмоциональный фон игрового процесса и добавят веселья. Так, фанаты игры Genius Invokation смогут принять участие в турнире, а новые игроки смогут насладиться двумя новыми мини-играми.
Медитативный игровой процесс представлен в приключении "Путешествие по чудесам". Игроки будут иметь шанс обменять купоны на полезные вещи, например на лук Ibis Piercer.
Патч, который выйдет уже совсем скоро, также содержит много новых карт, а PvP и PvE режимы дополнят геймплей на уровень выше. Среди них будет и новый персонаж с именем Кирара, который обладает Одноручным мечом, а также умеет незаметно подкрадываться к маленьким зверушкам, не спугнув их при этом.
Подводя итог, Новый патч 3.7 - это масштабное обновление, а также событие для всех фанатов игры. Оно принесет новые механики, захватывающие мини-игры, нового героя и необыкновенные награды.