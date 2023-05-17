Подозрительно быстро картина завоевала симпатию зрителей.

Картина не только сумела завоевать популярность среди зрителей, но и принесла студии Warner Bros. заметный доход – в третий уикенд после премьеры фильм собрал более 5,7 миллионов долларов.

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Исключительный интерес вызывает тот факт, что это произошло при сравнительно невысоком бюджете в 15 миллионов долларов.

В Северной Америке картина также получила большое число зрителей, принеся более 54 миллионов долларов, а в мировом масштабе – более 110 миллионов долларов, что стало лучшим показателем для данной франшизы.

Сюжет фильма, основанный на мистической книге «Некрономикон», которая способна вызывать зло в наш мир, рассказывает историю семьи, переезжающей из лесного уголка в большой город и сталкивающейся с ужасными событиями. Изначально, фильм был задуман как один из выпусков на портале HBO Max, однако, в итоге было принято решение выпустить его в кинотеатрах, и это решило оправдало ожидания.

Фильм заслужил оценку как зрителей, так и критиков благодаря своему высокому жанровому уровню, качественно продуманному сценарию и качественно реализации сцен, привлекая внимание фанатов франшизы, а также тех, кто любит жанр ужасов.

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Еще один интересный факт, связанный с этим проектом, заключается в том, что режиссер фильма, Ли Кронин, заявил о желании в будущем сотрудничать с создателями культовой игры "Evil Dead". В целом, данная картина стала ярким примером того, как даже при скромном бюджете можно создать успешный и зрелищный фильм, который удовлетворит вкусы публики и станет прибыльным проектом в кинематографе.