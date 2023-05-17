Несколько дней назад стало известно о том, что в ближайшие месяцы Hogwarts Legacy не появится на Nintendo Switch. Ранее говорили о том, что выпуск намечен на конец 2022 года, но через некоторое время после появления данной информации в сети появилась информация о новой дате – 25 июля. И вот совсем недавно, компания Warner Bros. Games заявила об очередном переносе.
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Издатель уже сообщил, что если все пойдет по плану, то Hogwarts Legacy наконец-то появится на Nintendo Switch 14 ноября 2023 года. Данная игровая консоль является платформой, на которой позже всех появится проект по вселенной "Гарри Поттера". Релиз же на ПК, а также PlayStation и Xbox состоялся уже несколько месяцев назад, а именно 10 февраля. Игра стала доступна на консолях прошлого поколения в самом начале мая, а именно 5-ого числа.
О переносе сообщил один из представителей студии под названием Avalanche Software в социальной сети Twitter, опубликовав пост, в котором содержится вся важная информация по этому вопросу. Он объяснил такое тяжелое и сложное решение тем, что компания стремится создать качественный продукт, которым смогут насладиться абсолютно все пользователи Nintendo Switch. Это связано, конечно же, и с тем, что создателям игры потребовалось гораздо больше времени на ее оптимизацию под низкопроизводительную игровую консоль, чем планировалось. Если же все пройдет действительно удачно после релиза, то Hogwarts Legacy присоединится к числу тех проектов, которые на Nintendo Switch стали "невозможными портами". На данный момент в этом списке находится всего лишь две игры – Wolfenstein II, а также The Witcher 3.