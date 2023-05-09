Арвинд Кришна, ключевая фигура одной из самых старых американских компаний IBM, которая проводит деятельность в сфере информационных технологий и программирования, недавно дал интервью известному изданию Bloomberg. В нем он поделился намерениями и планами корпорации. Арвинд заявил, что некоторые области, в которых работают на данный момент люди, перестанут принимать на работу специалистов и будут совершать плавный переход на полностью или частично автоматизированное производство. Единственная сфера, которую это не коснулось – взаимодействие с клиентской базой.
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На данный момент в компании официально трудится около 260000 человек, и всего одна десятая из них – отдел по работе с клиентами. Однако увольнять всех остальных руководство все же не планирует – сократят лишь тридцать процентов, то есть, около 7800 человек. Их полностью заменит искусственный интеллект в течение следующих пяти лет.
Многие из специалистов переклассифицируются и станут работать в сфере обслуживания процессов искусственного интеллекта – его нужно контролировать и ставить перед ним задачи. О замене людей на нейросети говорили уже давно, и, кажется, это действительно начинает воплощаться в жизнь.