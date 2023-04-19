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Игрок EVE Online провернул крупнейшее ограбление в истории игры
Похищено примерно 2,23 триллиона ISK — это около $22,3 тыс
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Игрок с ником Flan_Hill сообщил на форуме Reddit, что он и его сообщник совершили ограбление корпорации в мультиплеерной космической игре EVE Online. Их план был тщательно продуман и включал изучение активности генерального директора и других руководителей корпорации, а также внедрение в руководство корпорации и успешное прохождение проверок. После того, как на выборах в президенты корпорации злоумышленники проголосовали за своего кандидата, система передала роль генерального директора выбранному подставному лицу, который оказался сообщником Flam_Hill. Они украли весь корпоративный кошелек и ангар, содержащие около 130 миллиардов внутриигровой валюты ISK и несколько кораблей.

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Некоторые игроки высказали недоверие к истории об ограблении, но PC Gamer отметил ее успешность благодаря глубокому знанию механики игры. Однако данное ограбление вызывает опасения в отношении безопасности игры и ее механик, так как подобные случаи могут причинить ущерб как отдельным игрокам, так и игровой экономике в целом. CCP Games должна обратить внимание на этот инцидент и принять меры для укрепления безопасности и защиты игровых механик от подобных атак в будущем.

Игроки EVE Online давно знают, что игра может быть жестокой и не всегда справедливой, но Flam_Hill и его сообщник продемонстрировали свою хитрость и удачу, что позволило им стать миллионерами в игре. Однако, подобные случаи вызывают волнения у игроков и показывают, что безопасность игры и защита от подобных атак должны быть улучшены.

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В целом, история об ограблении корпорации в EVE Online подчеркивает, что виртуальный мир может быть таким же опасным и непредсказуемым, как и реальный мир. Игроки должны быть внимательны и осторожны, особенно в мультиплеерных онлайн-играх с сложными экономическими и политическими системами, такими как EVE Online.

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#мошенничество #eve online #кража #ограбление
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