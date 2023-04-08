Сервис по производству платежей PayPal заявил о включении Apple Pay как способ оплаты при оформлении покупок у фирм, относящихся к области малого бизнеса. С данным нововведением появится возможность оплачивать заказы с помощью платежной системы «яблока». Функция должна появиться в течение 2023 года, если верить опубликованным сведениям о развитии платежной компании.
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Предприятия малого бизнеса, имеющие возможность принятия оплаты через PayPal, смогут одновременно принимать и оплату через Apple без дополнительных соглашений и бюрократии. Apple Pay считается одним из самых понятных, безопасных и приватных сервисов в Сети. Использование системы доступно на смартфонах с установленной операционной системой iOS.
Область ретейла, торговли в розницу, испытывает глобальный подъем, совершает товарооборот и совершенствуется все больше с каждым днем. Соответственно, методы и инструментарий магазинных точек должны идти в ногу с требованиями времени. Руководство PayPal считает, что малый бизнес должен пользоваться системами, которые были бы полезными и безопасными не только для клиентов, но и для профессионалов в области бизнеса. Решения, которые принимает компания, облегчат работу для предпринимателей – они смогут подключить наиболее популярные сервисы за один раз.
Стоит отметить, что на данный момент процесс будет представлен единичными переводами, однако постоянные транзакции должны появиться совсем скоро.