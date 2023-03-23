Недавно общественности представили программу «Wonder Studio», использующую искусственный интеллект, позволяющий заменить актеров в картинке. Авторами редактора являются бизнесмены, работающие под эгидой стартапа «Wonder Dynamics».
реклама
Редактор позволяет заменить актеров на выбранных персонажей. Нейросеть сохранит оригинальную мимику и жестикуляцию, выражение лица, свет и подправит детализацию на фоне. Для того, чтобы это сделать, требуется несколько кликов мышкой. Сервис использует анализирование видеофайла с помощью камеры.
Можно добавить абсолютно любого персонажа, если имеется его нарисованная модель. Она встанет в кадр и подстроится под характеристики, захваченные камерой. Результаты получаются весьма впечатляющими и аккуратными.
«Wonder Dynamics» заявляет, что введение искусственного интеллекта не оставит художников без труда – отрисовка моделей все еще не поддается нейросети. Однако монотонная работа по введению персонажа в кадр может быть передана в руки ИИ, что облегчит работу студий компьютерной графики. Востребованность их деятельности не вызывает сомнений - в наши дни практически в каждом фильме используются подобные технологии, а стоят они немало.