Стартап Wonder Dynamics представил видеоредактор Wonder Studio, ждём массу фейковых видео

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Недавно общественности представили программу «Wonder Studio», использующую искусственный интеллект, позволяющий заменить актеров в картинке. Авторами редактора являются бизнесмены, работающие под эгидой стартапа «Wonder Dynamics».

реклама

Редактор позволяет заменить актеров на выбранных персонажей. Нейросеть сохранит оригинальную мимику и жестикуляцию, выражение лица, свет и подправит детализацию на фоне. Для того, чтобы это сделать, требуется несколько кликов мышкой. Сервис использует анализирование видеофайла с помощью камеры.

Можно добавить абсолютно любого персонажа, если имеется его нарисованная модель. Она встанет в кадр и подстроится под характеристики, захваченные камерой. Результаты получаются весьма впечатляющими и аккуратными.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

«Wonder Dynamics» заявляет, что введение искусственного интеллекта не оставит художников без труда – отрисовка моделей все еще не поддается нейросети. Однако монотонная работа по введению персонажа в кадр может быть передана в руки ИИ, что облегчит работу студий компьютерной графики. Востребованность их деятельности не вызывает сомнений - в наши дни практически в каждом фильме используются подобные технологии, а стоят они немало.