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Bethesda анонсировали мобильный шутер легендарной серии игр «DOOM»
21 марта этого года ожидается полноценный релиз мобильной игры того самого отца «DOOM», а называться она будет «Mighty DOOM».
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Американский издатель компьютерных игр опубликовал трейлер игры, в котором персонажи адаптированы под миниатюрный игрушечный стиль, где крепкого Палача Рока – протагониста игр серии «DOOM», показали в роли Мини Палача Рока. 

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Кролика Дейзи обидели обитатели ада и, по сюжету, Мини Палач Рока мстит за своего любимца, разнося демонов направо и налево. 

Достаточно всего раз взглянуть трейлер, чтобы окунуться в весь экшен и красочность анимированной игры. Bethesda – разработчики сего детища рассказали, что скучно точно не будет, уточнив, что игроков ждут «сотни захватывающих уровней», где геймерам придется бороться «со сложными боссами», улучшать навыки персонажа, собирать предметы и, конечно же, «улучшать свое легендарное оружие».

Несмотря на все разнообразие геймплея и кропотливой работы разработчиков, в которой они сами признались, не всем любителям вселенной DOOM понравилось, что проект создан для игры на мобильных устройствах. Фанатские форму разделились на два лагеря: кто-то считает, что это лишь ход ленивых разработчиков для того, чтобы срубить денег, а кто-то считает, что мобильные игры – это будущее, которое просто обязаны развивать все издатели игр.


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Сейчас в AppStore и Google Play открыта предварительная регистрация, однако те, кто успел урвать «горящую игру» по бете-тестированию сообщают, что «игра зайдет!».

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