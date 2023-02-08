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Новый сиквел про выживание Alan Wake 2 станет «крупнейшим проектом» Remedy Entertainment
В статье GamesRadar Сэм Лейк (директор студии) рассказал о долгожданном продолжении франшизы Alan Wake.
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После того, как выяснилось, что сериал связан с другим жутким боевиком Remedy, Control, Alan Wake 2 собирается расширить то, что сейчас известно как Remedy Connected Universe, или сокращенно RCU.

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Лейк надеется сделать из сиквела игру на выживание, уникальный для Remedy:

"Безусловно, хотелось бы поделиться деталями игры, но пока не буду этого делать.

Скажу одно, мы хотим сделать ставку на качественный геймплей, атмосферу, музыку — все эти моменты очень важны для нас.

В любом случае, Alan Wake 2 с годами становится все более захватывающей и уникальной.

Такой игровой проект довольно сложен, но это один из самых крупных проектов нашей студии, и нам приходится вместе думать о множестве разных вещей."

Во время создания проекта Alan Wake 2, мы хотели, чтобы он был доступен и прост для новых игроков, которые, возможно, незнакомы с этой игрой, а также другими нашими проектами"

Кстати, в течении всего 2022 года, студия представила много обновлений, связанных с геймплеем.

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Стоит напомнить, что Alan Wake 2 выходит в 2023 году на PS5, Xbox Series X|S и ПК.

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