После того, как выяснилось, что сериал связан с другим жутким боевиком Remedy, Control, Alan Wake 2 собирается расширить то, что сейчас известно как Remedy Connected Universe, или сокращенно RCU.
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Лейк надеется сделать из сиквела игру на выживание, уникальный для Remedy:
"Безусловно, хотелось бы поделиться деталями игры, но пока не буду этого делать.
Скажу одно, мы хотим сделать ставку на качественный геймплей, атмосферу, музыку — все эти моменты очень важны для нас.
В любом случае, Alan Wake 2 с годами становится все более захватывающей и уникальной.
Такой игровой проект довольно сложен, но это один из самых крупных проектов нашей студии, и нам приходится вместе думать о множестве разных вещей."
Во время создания проекта Alan Wake 2, мы хотели, чтобы он был доступен и прост для новых игроков, которые, возможно, незнакомы с этой игрой, а также другими нашими проектами"
Кстати, в течении всего 2022 года, студия представила много обновлений, связанных с геймплеем.
Стоит напомнить, что Alan Wake 2 выходит в 2023 году на PS5, Xbox Series X|S и ПК.