Компанию Square Enix проводит опрос среди геймеров, какой жанр они хотели бы видеть больше.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

На сайте игровой компании Square Enix появился опрос для фанатов. Игроков спрашивают о жанрах, которые они хотели бы видеть в разработке компании и играх, ремейки которых обрадовали бы геймеров. Опрос остается доступным до 8 февраля 2023 года.

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Ёсукэ Мацуда, президент компании, в недавно вышедшем подкасте рассказал, что хотел бы видеть некоторые игры реконструированными в обычаях HD-2D, который пришелся по душе многим игрокам своей каноничностью и визуальной аккуратностью. Подобную стилизацию уже применяли в Octopath Traveler и Triangle Strategy.

Представленный ранее Dragon Quest III так же выполняется в HD-2D. Кроме этого, сообщалось о выходе ремейка Front Mission, начальная часть которой увидела свет осенью 2022 года, 30 ноября. Премьера второй намечена на текущий год.

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JRPG (Japanese Role-Playing Game) – поджанр ролевых игр, имеющий некоторые свойства и особую специфику, отличающие его от RPG европейского и американского производства. Проект необязательно должен быть выпущен в Стране восходящего солнца – достаточно иметь ряд черт, присущих именно этому жанру.