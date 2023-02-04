Adglobe и Binary Haze Interactive создали тёмный фэнтезийный мир, где без предупреждения появились ужасные армии Мортов

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3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Adglobe и Binary Haze Interactive создали тёмный фэнтезийный мир, где без предупреждения появились ужасные армии Мортов. Их задача - уничтожить одну нацию за другой. Человечество будет истреблено.

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Внезапное вторжение армии Мортов убило последнюю надежду Земли. Зло обрушилось на цивилизацию, оставив после себя лишь кровь, разруху и смерть.

Игрок окажется перед миром темного фэнтези, в котором он будет сражаться против тёмной силы.

Целые страны падают из-за ужасных монстров, наёмники Бригады Пепельного Ястреба должны объединиться, чтобы вместе сражаться против зла. Главный герой перемещается в довольно депрессивную вселенную.

Для победы над страшными монстрами, игроку нужно разработать правильную стратегию, тактику, и развивать специальные умения и навыки. Необходимо будет управлять ограниченными ресурсами, в том числе оружием и объектами восстановления. Устанавливая связи с членами бригады, игроку нужно будет адаптироваться к каждой ситуации.





Игра будет доступна для пользователей Steam - крупного игрового онлайн-магазина компьютерных игр и для владельцев PC, PlayStation 4/5 и Nintendo Switch. Проект переведён на множество языков, включая русский.

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Стало известно, что в игре будут доступны разнообразные русские локации.