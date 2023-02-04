Adglobe и Binary Haze Interactive создали тёмный фэнтезийный мир, где без предупреждения появились ужасные армии Мортов. Их задача - уничтожить одну нацию за другой. Человечество будет истреблено.
реклама
Внезапное вторжение армии Мортов убило последнюю надежду Земли. Зло обрушилось на цивилизацию, оставив после себя лишь кровь, разруху и смерть.
Игрок окажется перед миром темного фэнтези, в котором он будет сражаться против тёмной силы.
Целые страны падают из-за ужасных монстров, наёмники Бригады Пепельного Ястреба должны объединиться, чтобы вместе сражаться против зла. Главный герой перемещается в довольно депрессивную вселенную.
Для победы над страшными монстрами, игроку нужно разработать правильную стратегию, тактику, и развивать специальные умения и навыки. Необходимо будет управлять ограниченными ресурсами, в том числе оружием и объектами восстановления. Устанавливая связи с членами бригады, игроку нужно будет адаптироваться к каждой ситуации.
Игра будет доступна для пользователей Steam - крупного игрового онлайн-магазина компьютерных игр и для владельцев PC, PlayStation 4/5 и Nintendo Switch. Проект переведён на множество языков, включая русский.
Стало известно, что в игре будут доступны разнообразные русские локации.