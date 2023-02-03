Jebac krakow police – вот такой невинной надписью встретила пользователей реклама демонстрации возможностей отрисовки карт RTX A6000.
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Ванкуверский художник, Дэйвид Бейлис (davidbaylis.artstation.com), являющийся консультантом отдела технического маркетинга Epic Games, неожиданно для себя передал послание стражам правопорядка Польши.
Дэйвид обожает машины, его профиль забит высококачественными изображениями спорткаров, в своей работе он использует Unreal Engine, а также – судя по фирменным лого на его работах – получает хорошие комиссионные от Nvidia.
В понедельник американское отделение видеогиганта опубликовало рабочий процесс художника, куда и затесалась вышеозначенная надпись.
Пользователи немедленно провели своё расследование и выяснили, что локацию эту позаимствовали у студии The Farm 51, которая использовала её в своей игре Get Even. Для создания локаций использовалась технология Better Reality.
Better Reality – это польская компания, являющаяся разработчиком технологии под названием Thorskan, которая позволяет сканировать окружающую среду и конвертировать её в 3D модель – именно в демо этой технологии на youtube.com пользователь Ranveld разыскал ту самую надпись.