На одной из стен в презентационном видео красовалась матерная надпись на польском

Jebac krakow police – вот такой невинной надписью встретила пользователей реклама демонстрации возможностей отрисовки карт RTX A6000.

реклама

Ванкуверский художник, Дэйвид Бейлис (davidbaylis.artstation.com), являющийся консультантом отдела технического маркетинга Epic Games, неожиданно для себя передал послание стражам правопорядка Польши.

Дэйвид обожает машины, его профиль забит высококачественными изображениями спорткаров, в своей работе он использует Unreal Engine, а также – судя по фирменным лого на его работах – получает хорошие комиссионные от Nvidia.

В понедельник американское отделение видеогиганта опубликовало рабочий процесс художника, куда и затесалась вышеозначенная надпись.

Пользователи немедленно провели своё расследование и выяснили, что локацию эту позаимствовали у студии The Farm 51, которая использовала её в своей игре Get Even. Для создания локаций использовалась технология Better Reality.

Better Reality – это польская компания, являющаяся разработчиком технологии под названием Thorskan, которая позволяет сканировать окружающую среду и конвертировать её в 3D модель – именно в демо этой технологии на youtube.com пользователь Ranveld разыскал ту самую надпись.