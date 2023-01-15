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g1tarist За пост начислено вознаграждение
Surviving Mars - градостроительный симулятор от Илона Маска
Surviving Mars — интереснейшая игра в жанре градостроительного симулятора от Haemimont. Вам предстоит построить первую колонию на Марсе. Как и завещал Илон Маск.
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На самом деле Илон Маск не имеет никакого отношения к данной разработке. По крайней мере в открытых источниках об этом ничего нет. Кстати, игра поддерживает русский язык - поэтому рекомендую хотя бы ознакомиться.

Геймплей

Вы приземлитесь на своей первой ракете, набитой дронами и любыми припасами, которые сможете унести. Построите солнечную панель, несколько кабелей, может быть, экстрактор бетона. Вы начнёте охотиться за подземными источниками воды, чтобы использовать их, или, если вам не повезёт, вы будете вынуждены полагаться на конденсацию скудного количества влаги из воздуха.

Один просчет в снабжении кислородом или количестве еды, которое у вас есть под рукой, и вся колония может быть уничтожена. 

Для начала стоит построить резервуары для воды, батареи и кислородные баллоны в качестве запасов, чтобы провести некоторые исследования за поясом. Тогда вы наконец сможете построить своё первое человеческое поселение в огромной красной пустыне.

Вы привезёте своих первых мечтательных поселенцев, порадуетесь, что наконец-то сможете добывать металлы, а не импортировать их с Земли. Вы скрестите пальцы в надежде, что поселение переживёт первые десять лет. А если у вас удача на высшем уровне, то может даже родиться первый марсианский ребёнок.

Вы строите одну трубу между кислородным насосом и жилым куполом? Постройте две. Ваша энергосистема сгруппирована вместе? Вместо этого сделайте две или три группы солнечных панелей и несколько турбин на случай захода солнца. Одна ферма? Сделайте четыре. Когда помощь находиться в миллионах километров от вас, ваша единственная надежда состоит в том, что, когда что-то пойдет не так — а оно точно пойдёт не так, вы были подготовлены к этому.

Не минусы, а интересности...

Заставить дронов работать так, как вы хотите - это отдельное адское испытание. Хуже того, очень мало указаний на то, что на самом деле происходит не так. Вы услышите "Нехватка продовольствия", проверите свои общие уровни и увидите 3000 единиц еды на складе, и не поймёте, почему Дрон А не может сотрудничать с Дроном Б, чтобы доставить еду в купол С.

Думаете это всё?

Нет, колонисты тоже ведут себя странно, они выбирают работу, для которой они совершенно не подходят, а затем расстраиваются и все равно отказываются идти на новую работу.

А вот интерфейс реально не очень. Может сделать даже простые действия рутиной.


Итоги

 Я думаю что Surviving Mars стоит того, чтобы сыграть в неё хотя бы раз. Она нуждается в доработках, но тем не менее, здесь есть хорошая основа. Она мне досталась еще в бета тесте, когда она раздавалась бесплатно. И я слежу за её развитием.

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Эта игра заставит вас переживать выживет ли ваше поселение или нет. Вы будете радоваться победе над Марсом. Сочетание оптимизма и страха создает убедительную основу для строителя городов и колоний.

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