Сериал будет об обратной стороне киберспорта.

Режиссёр Селин Сон, известная по фильмам «Прошлые жизни» и «Материалистка», готовит новый проект для HBO. Это будет драматический сериал под названием «Ущерб», посвящённый миру киберспорта. Над проектом работает студия A24, а продюсером выступит Крейг Мейзин, создатель сериалов «Чернобыль» и «The Last of Us». Сериал обещает показать тёмные стороны киберспорта — давление, конкуренцию и сложности, с которыми сталкиваются игроки.

Селин Сон, которая напишет сценарий и снимет пилотную серию, пока не раскрывает подробностей сюжета. Известно, что сериал расскажет о жёсткой конкуренции в киберспорте. Это будет история о том, как игроки справляются с высоким давлением и стрессом в индустрии, где ставки невероятно высоки. Количество серий, дата начала съёмок и релиз проекта пока держатся в секрете.

Сама Сон в интервью порталу Variety сказала: «Я пока не могу рассказать много об «Ущербе», но поделюсь подробностями, когда работа пойдёт полным ходом». Это её первый проект, связанный с киберспортом, и он обещает быть не менее эмоциональным, чем её предыдущие работы.

Сериал «Ущерб» выделяется на фоне других проектов HBO. Во-первых, это редкий случай, когда киберспорт становится темой драматического сериала. Обычно эта индустрия показана в документальных фильмах или реалити-шоу. Например, Netflix выпустил документальный сериал «Free to Play» о Dota 2, а Amazon Prime показал «The International» о турнирах по той же игре. Но художественный сериал с глубоким сюжетом — это новый подход.

Во-вторых, участие Селин Сон добавляет проекту эмоциональной глубины. Её фильмы всегда говорят о человеческих чувствах, отношениях и внутреннем конфликте. Вероятно, «Ущерб» не просто покажет турниры и игры, а расскажет о личных историях игроков, их мечтах и трудностях.

Хотя точной даты выхода «Ущерба» пока нет, проект уже вызывает интерес. Киберспорт — это мир, который знаком далеко не всем, но его популярность растёт. По данным Newzoo, в 2024 году число зрителей киберспортивных мероприятий достигло 600 миллионов человек по всему миру. Сериал может привлечь как фанатов игр, так и тех, кто хочет узнать больше о жизни профессиональных игроков.