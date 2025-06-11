До сих пор Apple Watch работали только с iPhone.

Компания Apple пыталась сделать свои часы совместимыми с Android, чтобы привлечь больше пользователей. Однако эти попытки не увенчались успехом, и часы оставались эксклюзивными для экосистемы Apple. Vivo решила изменить ситуацию, и менеджер по продуктам компании Хан Боксяо рассказал в социальной сети Weibo, что X Fold5 получит уникальную функцию — поддержку Apple Watch. Владельцы часов смогут видеть на них входящие звонки, сообщения и данные о здоровье, которые будут синхронизироваться с приложением Vivo Health.

Кроме того, X Fold5 сможет подключаться к облачному сервису iCloud. Также новинка сможет работать как дополнительный экран для компьютеров Mac, а еще поддерживать беспроводные наушники AirPods и даже пульт дистанционного управления для Mac.

Vivo X Fold5 — это не только совместимость с Apple, но и мощный современный смартфон. Устройство получит два экрана: внешний размером 6,53 дюйма и внутренний складной — 8,03 дюйма с разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц. Экран будет очень ярким — до 4500 кд/м². Дисплей имеет сертификацию TÜV Rheinland Global Eye Protection 3.0.

Смартфон оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Объем оперативной памяти составит до 16 ГБ, а встроенной — до 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку на 30 Вт.

Если пройтись по камерам, то основной блок включает три модуля по 50 МП с оптикой Zeiss, а для селфи предусмотрены две фронтальные камеры по 32 МП.

Vivo X Fold5 выделяется не только начинкой, но и прочностью. Устройство соответствует стандартам IPX8 и IPX9+, что позволяет погружать его в воду на глубину до трех метров. Более того, Vivo утверждает, что смартфон можно сложить и разложить под водой до 1000 раз без повреждений. Защита от пыли соответствует стандарту IP5X, чего не было у предыдущей модели X Fold3.

В сложенном виде смартфон имеет толщину всего 9,33 мм, а в разложенном — 4,3 мм. Вес устройства составляет около 209 граммов, что на 10 граммов легче, чем у X Fold3. X Fold5 будет доступен в зеленом цвете, а его корпус обещает быть легким и удобным.

Vivo уже начала рекламную кампанию в Китае, а слухи говорят о возможном глобальном релизе в период с июня по сентябрь.