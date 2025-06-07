Компания хочет автоматизировать все процессы доставки до клиента.

Компания Amazon начала тестировать человекоподобных роботов, которые в будущем могут заменить курьеров. Эти роботы будут доставлять посылки, используя электрические фургоны Rivian. Цель проекта — создать умных помощников, которые смогут понимать команды на обычном языке и выполнять разные задачи. Об этом сообщают издания The Information и The Verge.

Эти роботы смогут самостоятельно доставлять посылки до дверей клиентов. Роботы будут выезжать из фургонов Rivian и приносить заказы прямо к домам. Для этого компания создала специальный испытательный центр в Сан-Франциско. Центр называют «парком гуманоидов». Это крытое помещение, похожее на небольшое кафе, где есть полоса препятствий и фургон Rivian для тренировок. Здесь роботы учатся забираться в фургон, выходить из него и доставлять посылки.

В испытаниях участвуют разные модели роботов. Например, Amazon тестирует робота от китайской компании Unitree, который стоит около 16 тысяч долларов. Также в проекте задействован робот Digit от компании Agility Robotics. Этот робот изначально создавался для доставки посылок из фургонов. Тренировочный центр помогает проверить, как роботы справляются с задачами в условиях, близких к реальным.

Amazon также разрабатывает программное обеспечение AI Agentiс на основе искусственного интеллекта (ИИ). Оно позволит роботам понимать команды, которые люди дают на обычном языке. Например, можно будет сказать роботу: «Поставь посылку у двери» — и он выполнит поставленную задачу.

Amazon уже активно применяет роботов на своих складах. Они помогают сортировать товары, перевозить их, загружать в транспорт, сортировать перед отправкой. Теперь компания хочет расширить использование роботов и в доставке. И это может изменить всю систему логистики Amazon, сделав её быстрее и дешевле.

По данным The Verge, Amazon стремится автоматизировать как можно больше этапов доставки. Роботы-курьеры могут снизить затраты на доставку и ускорить процесс, особенно на этапе «последней мили» — когда посылка доходит до клиента.



