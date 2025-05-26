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Вице-адмирал Уитворт: США смогут уничтожать цели по всей планете за минуты
Пока это только перспектива и насколько система готова сейчас - остается большим вопросом.

Не секрет, что спутниковая группировка США сегодня является наиболее большой и продвинутой в рамках ведения разведывательных действий. В частности, с помощью спутников ищут потенциальные цели для ударов и этот процесс занимает часы, но согласно заявлению главы Национального агентства геопространственной разведки США вице-адмирала Фрэнка Уитворта этот процесс может сократиться до нескольких минут и всего благодаря ИИ. Об этом на своих страницах пишет американское издание Breaking News.

«Система Maven существенно сократила сроки выполнения наведения, а в ходе недавних учений одного из наших боевых подразделений время выполнения разведывательных операций сократилось с нескольких часов до нескольких минут — от обнаружения до поражения цели», — рассказал офицер во время выступления на GEOINT.

Заявление вице-адмирала прозвучало в ходе симпозиума в Сент-Луисе (Миссури, США) под названием GEOINT. Разрабатываемая его ведомством система Maven будет способна найти цель для удара по всей планете за несколько минут, анализируя доступные изображения со спутников, дружественных подразделений и даже социальных сетей. Стоит отметить, что пока это только перспектива и насколько система готова сейчас - остается большим вопросом, но на ее основе разрабатывается программный пакет Maven Smart System развивающий идеи проекта.

Добавим, что под формулировкой «дружественные подразделения» адмирал может иметь в виду, что ИИ будет использовать мощности не только спутниковой группировки США, но и все спутники-разведчики блока НАТО. В частности, в Великобритании имеются спутники-шпионы, позволяющие передавать картинку в высоком разрешении в режиме прямого потока.

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