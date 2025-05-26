ИИ-помощник будет давать подсказки пилоту, в том числе в тактические моменты.

Конструкторское бюро «Сухого» продолжает работать над улучшением истребителя 5-го поколения Су-57, который принят на вооружение ВКС РФ в этой декаде. В частности, представитель «Рособоронэкспорта» заявил информационному агентству РИА Новости, что на самолеты будет устанавливаться модуль искусственного интеллекта, который предназначен для помощи летчику в разнообразных ситуациях, связанных с боем и при простых перелетах.

Согласно заявлению чиновника из «Рособоронэкспорта», каждый Су-57 будет иметь модуль с ИИ, который станет давать летчику подсказки, как лучше всего действовать в той или иной ситуации и выдавать справочную информацию. Например, будут выдаваться подсказки тактического характера во время воздушного сражения в котором будет участвовать истребитель с таким блоком. Кроме того, тот же источник сообщает, что таким модулем будут оснащать не только варианты самолета для российской армии, но и предназначенные на экспорт машины. Точных сроков внедрения новой технологии в самолет источник не указывает.

Отметим, что модернизация Су-57 происходит не только в разрезе использования ИИ в системах управления, но и в дальнейшем развитии двигателя для самолета. Согласно данным, поступающим из разных источников, в армию постепенно поступают новые машины с продвинутыми реактивными двигателями. Кроме того, во время выставки Aero India 2025 один из российских чиновников заявил, что у Су-57 имеется деталь, позволяющая двигаться дольше всех самолетов в режиме гиперзвука.

«Рособоронэкспорт» также продолжает продвигать Су-57Э на мировом рынке и на этой неделе машину показали во всей красе на выставке в Лиме (Малайзия). Кроме того, стало известно, что Алжир начнет эксплуатацию своих истребителей уже в этом году.