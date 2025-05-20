Этот полет станет стартом целой серии вылетов.

Правительство Китайской Народной Республики (КНР) уделяет пристальное внимание развитию беспилотных технологий не только в гражданской сфере, но и для нужд Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В частности, издание South China Morning Post (SCMP) рассказало про первый испытательный полет беспилотника-дрононосца Jiu Tian, которые пройдут в конце июня 2025-го года. Этот полет станет стартовым для целой серии вылетов, призванных протестировать возможности и проблемы летательного аппарата с размахом крыльев в 25 метров.

Согласно опубликованным данным, в конце июня текущего года пройдет первый испытательный полет Jiu Tian, который способен нести на своем борту до 100 малых беспилотников во внутренних контейнерах. Общая масса полезной нагрузки перспективного дрононосца достигает 6 тонн, и аппарат можно будет использовать не только для доставки малых БПЛА, но и в качестве ударной машины, и для проведения разведывательных операций. Для этих целей на крыльях Jiu Tian имеет 8 точек-пилонов для подвески оборудования и вооружения. Приводится дальность полета беспилотника, достигающая 7000 км с потолком в 15 км. Согласно данным из открытых источников, Jiu Tian сможет преодолевать системы ПВО средней дальности, которые имеются на вооружении стран мира.

Стоит отметить, что носитель беспилотников впервые показали в ноябре прошлого года на выставке в Чжухае. Там проводился китайский авиасалон, в ходе которого и широкой общественности представили аппарат, который, к слову, оснащается реактивными двигателями. Пока в китайской прессе нет подробной информации, сколько именно продлятся испытания дрононосца, но конструкторы работают крайне оперативно, учитывая, что подобные проекты начали активно развивать только после 2022-го года.