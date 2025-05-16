F-47 будет иметь боевой радиус действия более 1000 морских миль.

В США еще не разобрались со всеми проблемами истребителя пятой генерации F-35, но уже планируют развитие следующего самолета для своих ВВС. Как отмечает издание Defense News, новый самолет от компании Boeing F-47 будет обладать значительно увеличенной дальностью полета по отношению к предыдущему поколению. В частности, заявляется, что F-47 будет обладать дальностью полета, превышающей 1000 морских миль.

Автор издания опирается на материалы, полученные во время презентации, которую проводил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Элвин. Согласно им, перспективный истребитель 6-го поколения получит улучшенную авионику, повышенную дальность полета и улучшенную систему маскировки от обнаружения. Военный отметил, что увеличенная дальность полета необходима для выполнения поставленных задач и выхода из потенциально опасных регионов, чтобы избежать ответного удара. Кроме того, предполагается, что F-57 будет плотно работать в связке с дронами-сателлитами, которые сейчас разрабатываются усиленными темпами, так как их собираются интегрировать и с F-35. Согласно приведенным цифрам, дальность полета таких дронов составляет 700 морских миль.

Кроме того, как отмечает автор издания, такая дальность полета нужна истребителю компании «Боинг» для потенциального конфликта с Китаем, который обладает развитой системой ПВО. Что интересно, 100 миль — это почти в два раза больше, чем возможности F-22, и в 1,5 раза, чем F-35. Также имеется информация, что новый истребитель будет обладать крейсерской гиперзвуковой скоростью в два числа Маха, в то время как у F-35 это всего 1,6 от числа Маха.