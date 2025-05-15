Об экипировке пехоты КНДР рассказал Telegram-канал «Военный обзор».

Солдаты из Северной Кореи, которые проходили обкатку в реальных условиях вместе с российской армией, обладали полностью российской экипировкой. В частности, им на вооружение выдали автоматы АК-12, а в качестве защиты – бронежилеты «Модуль-Кокон» со стальными бронеплитами, способными остановить пулю 7,62х39 мм.

«Корейские бойцы использовали комплекты полевого обмундирования ВКПО 2.1 и ВКПО 3.1 в зеленой камуфляжной расцветке (ЕМР), защитные шлемы MICH2000 и бронежилеты со стальными плитами, обеспечивающими уровень защиты Бр4. Такая плита может остановить пулю патрона калибра 7,62 на 39 миллиметров.», - рассказывает источник.

Касаемо автоматов АК-12, то бойцам КНА (Корейская народная армия) выдали образца 2021-го года, оснащенные коллиматорными прицелами. Кроме того, у каждого солдата была стандартная армейская полевая аптечка со всеми необходимыми медицинскими препаратами и материалами.

Стоит отметить, что северокорейская армия вопреки распространенным слухами использует современные образцы стрелкового вооружения не только в обозначенных условиях. Например, в апреле появилась информация, что на вооружении КНА появилась австрийская винтовка SSG-08, которая даже в самой Австрии поступила в войска только в конце позапрошлой декады. В России также используется эта снайперская винтовка силовыми ведомствами и подразделениями специального назначения. Правда на фоне появления этого оружия у КНДР эксперты начали ломать копья в попытке понять каким образом оно там оказалось. Одной из самых вероятных версий стал «серый импорт» через посредников или попытка скопировать австрийское оружие методом обратной инженерии.