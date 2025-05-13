Nintendo ужесточает борьбу с пиратством перед выходом Switch 2.

Nintendo обновила пользовательское соглашение для своих консолей. Теперь Nintendo может заблокировать устройство, если пользователь попытается его взломать. Это касается любых действий, таких как установка пиратских игр, модификация прошивки или использование эмуляторов.

Новое соглашение гласит: если вы нарушаете правила, Nintendo имеет право сделать консоль или её сервисы частично или полностью непригодными для использования.

Компания не уточнила, как именно будет блокировать устройства. Однако сам факт такой угрозы заставил геймеров задуматься.

Nintendo уже много лет славится своей жёсткой позицией против пиратства. Компания активно борется с создателями хакерских программ и эмуляторов. Например, в 2024 году Nintendo добилась закрытия популярных эмуляторов Yuzu и Ryujinx, которые позволяли запускать игры Switch на компьютерах. А первые даже выплатили компенсацию в размере 2,4 миллиона долларов.

Кроме того, как сообщает издание IGN, Nintendo активно преследует сайты, которые распространяют пиратские копии игр. Компания даже активно сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы остановить нелегальное распространение своего контента.

Тем не менее, обновление соглашения появилось не случайно. Всё дело в том, что 5 июня 2025 года Nintendo планирует выпустить новую консоль — Nintendo Switch 2. Компания хочет заранее защитить её от взломов, отсюда и предупреждение в правилах. По информации с сайта Eurogamer, Nintendo Switch 2 получит улучшенные характеристики и новые функции. Но какие именно — никто не разглашает, ждём официального выхода.